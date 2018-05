Geklaute Namen und eine Menge Kies

Ein Paar ist nicht kreditwürdig beim Hauskauf, weil Fremde im Internet ihre Identität geklaut haben. Obwohl sich die Betroffenen wehren und ihre Konten klären lassen, taucht das Problem mit dem schlechten Schufa-Score immer wieder auf. "Terra Xpress" zeigt Wege aus der unverschuldeten Kreditunwürdigkeit. Nicht nur Privatpersonen sind betroffen: Bestellungen unter falscher Flagge machen auch der Wirtschaft große Probleme. "Terra Xpress" zeigt, wie Betrüger eine mittelständische Firma an den Rand des Ruins bringen. Im Ort Sand am Main sieht es aus der Vogelperspektive wie eine Idylle aus, doch das trügt. Immer wieder gibt es Hochwasser, und auf den Seen und den anliegenden Äckern und Feldern gibt es Probleme mit zugewanderten Gänsen. Eine ortsansässige Firma will nun noch mehr Quarzsand abbauen. Schon jetzt gibt es durch vollgelaufene Kies- und Sandgruben große Wasserflächen rund um den Ort direkt am Main. Die Bürger fürchten nun vermehrtes Hochwasser und die dort ansässigen Bauern eine Gänseplage auf den entstandenen Seen. Nun droht auch noch der Abbau nach Bergrecht, also ohne Beteiligung der Kommune. Hunde verschwinden in Wildtiergängen oder in Düsseldorf sogar unter einem Gartenhaus. "Terra Xpress" zeigt ungewöhnliche Rettungsaktionen.