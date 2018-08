Geleimte Ganoven und sture Störche

Einige Tiefgaragen, über die Müllautos fahren müssten, sind marode und nicht mehr sicher. Andernorts dürfen die Müllautos plötzlich nicht mehr rückwärts in enge Straßen einfahren. Deshalb sollen die Anwohner ihre Mülltonnen nun mehrere hundert Meter weit bis zu Abholpunkten schleppen.



Eine mutige Seniorin überführt zusammen mit der Polizei ein Mitglied des Enkeltrickclans, der alte Menschen am Telefon abzockt. "Terra Xpress" zeigt, mit welchen fiesen Tricks diese Ganoven vorgehen und wie man sich gegen sie wehren kann.



Ein verhaltensauffälliger Storch sorgt in einem Dorf für Unruhe. Er hackt mit seinem Schnabel gegen Fensterscheiben und Autotüren und bringt damit die Dorfbewohner in Rage. "Terra Xpress" sucht nach den Gründen und findet heraus, warum es so schwierig ist, einen Storch wieder loszuwerden.