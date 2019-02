Knallerei im Westerwald und geheime Zeichen am Haus

Die explosionsartigen Geräusche in einer Westerwald-Gemeinde lassen sogar Fenster wackeln. Besorgte Einwohner wenden sich an den Bürgermeister, der die Polizei einschaltet. Was steckt dahinter? Sprengungen, Silvesterböller, Gewehrschüsse? "Terra Xpress" zeigt, dass zur Explosion gebrachte große Ballons dahinterstecken. Mehrere Funkstörungen geben Rätsel auf. Ein Piepen behindert die Funkfrequenzen im Flugverkehr von Bremen. Doch was ist der Auslöser für diese Störungen? Experten der Bundesnetzagentur gelingt es, das Rätsel der seltsamen Funkstörung zu lösen. Die merkwürdigen Kreidezeichen an Häusern, Zäunen, Laternen oder am Briefkasten sind offenbar heimliche Botschaften für Einbrecher. Komplizen markieren damit Gebäude, um ihren kriminellen Kollegen mitzuteilen, wo etwas zu holen ist und mit welcher Gefahr sie dabei zu rechnen haben. "Terra Xpress" klärt darüber auf, was solche Zeichen genau bedeuten und worauf jeder achten sollte.