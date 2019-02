Riesending im Acker und Deich einfach schwarz gebaut

Auf dem Land wird immer mehr geklaut - unverfroren und in großem Stil. So wird nachts aus einem Stall eine komplette Melkanlage gestohlen, was nicht nur die Kühe, sondern auch den Landwirt in große Bedrängnis bringt. Doch er ist nicht der Einzige, der zum Opfer organisierter Diebe wird. Auch im benachbarten Ausland, im österreichischen Burgenland, verschwinden innerhalb kurzer Zeit mehr als ein Dutzend Traktoren aus den Garagen oder werden direkt vom Acker gestohlen. "Terra Xpress" folgt den Ermittlern bei der Spurensuche, die tatsächlich zum Erfolg führt.



Beim Pflügen findet ein niedersächsischer Landwirt einen riesigen Findling aus der Eiszeit mitten in seinem Acker. Was jetzt auf den Bauern zukommt, zeigt "Terra Xpress".