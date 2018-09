Teure Post vom Amt und das Wohnwagen-Rätsel

Wohnwagen liegen voll im Trend. Auch bei Kriminellen. Immer öfter schlagen sie zu und machen sich mit den mobilen Eigenheimen aus dem Staub. "Terra Xpress" begibt sich mit Ermittlern und Wohnwagenbesitzern auf die Spur der gestohlenen fahrbaren Unterkünfte.



Kann das denn wahr sein? Eine Hauseigentümerin wird für eine Straßensanierung zur Kasse gebeten. Und das, obwohl die Straße vor ihren Häusern gar nicht erneuert wurde. Und ein Paar aus Potsdam soll Strafe zahlen, weil im Bürgersteig vor ihrem Haus Unkraut wächst.



Wenn in das eigene Haus eingebrochen wird, ist das ein Trauma für die Besitzer. Umso mehr, wenn die Diebe immer wieder zuschlagen. Nach einer jahrelangen Einbruchsserie hat ein Dorf in Rheinland-Pfalz nun davon die Nase voll. Für die Einwohner ist klar, die nahe gelegene Autobahnraststätte ist schuld an der Lage im Ort.