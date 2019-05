Traumurlaub geplatzt und die Prozession der Spinner

In einer hessischen Kleinstadt werden aus einer Kirche Blasinstrumente im Wert von fast 20 000 Euro gestohlen. In Zusammenarbeit mit der Polizei gelingt es dem Küster des Gotteshauses, auf einer Verkaufs-Plattform im Internet einen Großteil der Instrumente wiederzuentdecken.



Seit einigen Jahren kommt es in Deutschland zu einem gehäuften Auftreten der Eichen-Prozessionsspinner. Die Raupe des Falters kann schwerste toxische und allergische Reaktionen beim Menschen hervorrufen. Auch andere invasive Schädlinge oder auch Pilze an Bäumen beschäftigen zunehmend Bürger und Fachleute.