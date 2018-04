Überraschung im Wald und das Rätsel der Mallorca-Höhle

Ein Hobby-Geologe macht bei einem Spaziergang im Hunsrück zufällig eine spektakuläre Entdeckung: die ältesten Felsgravuren Deutschlands, weit über 25 000 Jahre alt.



Auf Mallorca geht "Terra Xpress" einer unterirdischen Sensation nach, von der die meisten Urlauber nichts ahnen: Höhlentaucher sind auf einen riesigen unterirdischen Krater gestoßen. Was hat das für die beliebte Ferieninsel zu bedeuten?



Was sich im Ablaufbecken eines Wasserkraftwerks abspielt, erregt die Gemüter. Eine ahnungslose Spaziergängerin wird auf ein merkwürdiges biberähnliches Tier aufmerksam, das zu ertrinken droht und eine aufwändige Rettungsaktion auslöst. Wenig später wird das Kraftwerk abgeschaltet. "Terra Xpress" zeigt, was dahintersteckt.