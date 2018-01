Überraschung in der Baugrube

Kaum hat der Hausbau begonnen, da droht für ein junges Paar schon das Ende vom erträumten Eigenheim, weil in der Baugrube die Reste eines massiven Bunkers auftauchen, die alles infrage stellen. "Terra Xpress" zeigt Lösungen hierfür und für andere Probleme.



Es ist ein sehr günstiges Gebrauchtwaren-Angebot. Alles scheint damit in Ordnung zu sein. Doch plötzlich steht die Polizei vor der Tür des Käufers und eröffnet ihm, dass es sich um Diebesgut handelt. Das bedeutet Pech für den Käufer, denn auch wenn er nichts ahnte, muss er die Ware an den Eigentümer zurückgeben - aber nicht immer. "Terra Xpress" zeigt, in welchen Ausnahmefällen man die Ware trotzdem behalten darf.



Im Familienurlaub in Frankreich verschwindet der Hund einer Familie. Neun Jahre später taucht der Hund bei einer Tiernothilfe in Deutschland wieder auf. "Terra Xpress" erzählt die erstaunliche Geschichte mit glücklichem Ausgang für Hund und Mensch.