Unglaublich! Kleine Wunder und große Träume

"Terra Xpress" zeigt kleine Wunder und große Träume. Was ist die Geschichte hinter bewegenden Momenten, die Menschen in den vergangenen Monaten in den Bann gezogen haben?

Im TV-Programm: ZDF, 20.12.2020, 18:25 - 18:55 Im TV-Programm: ZDF, 20.12.2020, 18:25 - 18:55 20.12.2020 20.12.2020 Video verfügbar ab 19.12.2020, 18:25 Video herunterladen