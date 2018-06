Urlaub gerettet, Fische geklaut und Kater gefunden

Glück im Unglück für Urlauber nach einem Vulkanausbruch vor der paradiesischen Kanareninsel El Hierro. "Terra Xpress" zeigt, wie sich nach einer Evakuierung alles zum Guten wendet.



Beliebt ist bei vielen das Freizeit-Angeln. Doch immer wieder verschwinden die Fischbestände aus Teichen. Vermutet werden kriminelle Banden, die mit raffinierten Methoden auf einen Schlag sämtliche Fische herausholen. "Terra Xpress" setzt sich auf die Spur.



"Terra Xpress" zeigt außerdem die wunderbare Rettung von Kater Simba. Simba, der wie üblich zu seinem nächtlichen Ausflug aufgebrochen ist, kehrt nicht nach Hause zurück, was noch nie vorkam. Mehrere Tage vergehen. Immer wieder suchen die Besitzer verzweifelt die Gegend ab. Sogar nachts sind sie mit Taschenlampen unterwegs und leuchten in alle Winkel. In der Nachbarschaft hängen sie Fahndungsplakate auf. Aus den Tagen werden Wochen. Irgendwann geben sie ihre Suche schweren Herzens auf.



Dann, nach vier Wochen, passiert das Unglaubliche. Nachbarn hören unter ihrer Einbauwanne auf einmal klägliches Miauen. Nachdem sie ein Loch in die Kacheln geschlagen haben, kommt völlig abgemagert und erschöpft Kater Simba hervor. Er war während des Zukachelns unbemerkt unter die Wanne geschlüpft und hat tatsächlich überlebt. Wie kann das sein?