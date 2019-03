Verbotene Häuser und Sprengstoff im Garten

Es grenzt an ein Wunder. Sieben Wochen ist ein Kater spurlos verschwunden und kann trotz groß angelegter Suchaktion nicht gefunden werden. Doch dann die Überraschung. Als er in einem ziemlich desolaten Zustand in der Tierklinik abgeliefert wird, ist die Diagnose eindeutig: Der Kater hat einen ordentlichen Kater - also eine Alkoholvergiftung, und die hätte ihn fast das Leben gekostet. Was steckt dahinter, und wie konnte er überhaupt sieben Wochen lang ohne Nahrung überleben?



Wer sein Haus umgestalten will, muss höllisch aufpassen. Manchmal wird es den Behörden einfach zu bunt. So geschehen bei einem knallbunten Haus, das für viel Ärger sorgt. Wer sein Haus mit einer beliebigen Farbe streicht oder bei der Wahl seiner Dachziegel nicht aufpasst, für den hält der behördliche Vorschriftendschungel eine Menge Überraschungen bereit. "Terra Xpress" zeigt, dass selbst Solarmodule auf Dächern für viel Streit sorgen.