Verbotene Häuser und verschwundene Fische

Wer sein Haus in einer beliebigen Farbe streicht oder bei der Wahl seiner Dachziegel nicht aufpasst, für den hält der behördliche Vorschriftendschungel viele Überraschungen bereit. "Terra Xpress" zeigt, dass selbst Solarmodule auf Dächern für viel Streit sorgen.



Auch an manchen Seen geht es hoch her. Quer durch Deutschland treiben Fischdiebe ihr Unwesen, die über Nacht selbst große Teiche leer räumen. Wie kann das sein, und was passiert mit den Fischen?



Die meisten wissen, dass bei Internet-Verkäufen eine Menge Fallen lauern. "Terra Xpress" zeigt anhand eines besonders raffinierten Falles, wie ein hereingelegter Käufer seinerseits dem Betrüger eine Falle stellt und ihn überführt.