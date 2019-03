Verschollen im Schnee und der Brummi-Ärger

Plötzlicher Nebel bringt zwei Skitourengeher in den Alpen in Lebensgefahr. Als der Rettungshelikopter aufbricht, ahnen die Helfer noch nicht, dass auch sie gegen die Launen der Natur machtlos sind. Für die Wanderer auf dem Gletscher beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. "Terra Xpress" zeigt ihre dramatische Odyssee und ergründet, warum uns die Alpen immer wieder mit abruptem Wetterwechsel überraschen.



Vier Jugendliche feiern in einer Bar in München, als plötzlich das Handy weg ist. Mit Hilfe der Ortungsfunktion nehmen sie die Fährte auf. Weil die Polizei nicht so schnell eingreifen kann, beschließt die Gruppe, die Täter selbst zu stellen.



Auch der Vorsitzende eines Sportvereins ist Langfingern auf der Spur. Plötzlich rollt der Rasentraktor nicht mehr durch die bayerische Provinz, sondern durch Tschechien. Mit einem versteckten GPS-Finder wollen sie die Diebe zusammen mit der Polizei orten, doch dann droht die Fahndung an der Landesgrenze zu scheitern.