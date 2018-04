Verschwundene Boote und das Traumhaus am Gipfel

Wo kurz zuvor noch die Kinder spielten, öffnet sich plötzlich im Garten einer Familie ein metertiefer Krater. Und das rätselhafte Loch wird immer größer. Wie konnte der Erdeinbruch entstehen, und wer muss bei einem solchen Schaden zahlen?



Fahrten im Speedboot sind auf der Ferieninsel Mallorca bei Touristen beliebt. Doch plötzlich ist so ein sündhaft teures Ausflugsboot spurlos verschwunden. Was der deutsche Besitzer gegen den Bootsklau unternimmt, zeigt "Terra Xpress".



Auf 2000 Metern Höhe steht ein junges Paar unter Zeitdruck. Seine bewirtschaftete Berghütte im Karwendel muss dringend umgebaut werden. Das ist aber nur bei laufendem Betrieb in der kurzen Sommersaison möglich. "Terra Xpress" ist bei dem waghalsigen Unternehmen des jungen Pächterpaars dabei.