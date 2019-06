Verzweifelte Bauherren und Diebstahl bei voller Fahrt

Außerdem in der Sendung: Ein junges Paar hat den großen Schritt gewagt. Gerade hat es den Vertrag für ein eigenes Haus unterschrieben. Doch seine Freude währt nur kurz: Ein Teil des Gebäudes ist ohne Baugenehmigung errichtet worden. Im schlimmsten Fall droht der Abriss.



Greifvogel, Ameise und Co.: Immer wieder stoppen große und kleine Tiere Bauvorhaben. Landwirte in Westfalen wollen durch einen kleinen Windpark ihre Einkünfte erhöhen. Was sie übersehen: Die Windräder sollen in einem Vogelschutzgebiet stehen. Das ruft die Naturschützer auf den Plan.