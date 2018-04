Vorgarten-Schweine und Ganovenjäger im Netz

Die meisten wissen, dass bei Internet-Verkäufen eine Menge Fallen lauern. "Terra Xpress" zeigt bei einem besonders raffinierten Fall, wie ein hereingelegter Käufer seinerseits dem Betrüger eine Falle stellt und ihn überführt.



Wildschweine sind auf dem Vormarsch. Diesmal lassen sie sich in der Nähe einer Kindertagesstätte blicken und verunsichern dadurch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum rücken die Schwarzkittel Wohngebieten immer näher, und wie geht man richtig damit um?



Wieso haben immer mehr Städte Ärger mit wilden Müllablagerungen, und was unternehmen die Behörden dagegen? Inzwischen werden, wie in Mönchengladbach, sogar Mülldetektive eingesetzt, um die Täter zu überführen.