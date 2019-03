Verschwundene Katzen und noch mehr Rätsel

Was kann hinter dem massenhaften Verschwinden von Hauskatzen im Tecklenburger Land stecken? Was ist zu tun, wenn man plötzlich eine hochgiftige Bananenspinne in der Einkaufstüte entdeckt oder sogar gebissen wird? Und wieso bringen auf einmal riesige Schwärme von Zugvögeln norddeutsche Bauern an den Rand des Ruins?