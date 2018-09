Wissen | Terra Xpress - Was ist hier im Sommer los? (1) Dreiteiliger Sommerschwerpunkt mit tollen Ferientipps

In diesem Sommer präsentiert "Terra Xpress" die dreiteilige Reihe "Was ist hier im Sommer los?" mit Tipps für alle, die in den Ferien hierzulande etwas Besonderes unternehmen wollen.