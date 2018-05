Was leuchtet da und wo ist mein Hund?

Bei der Feuerwehr gehen unzählige Anrufe ein, weil der Abendhimmel in Nordrhein-Westfalen plötzlich hell und rot leuchtet. Doch es brennt nicht. Auch beim Kohle-Kraftwerk in der Nähe gibt es keine Probleme. Was ein Gewächshaus, in dem Tomaten gezüchtet werden, damit zu tun hat, zeigt "Terra Xpress".



Ein Hotelbesitzer bietet seinen Gästen an kühlen Abenden ein wohlig warmes Kaminfeuer an und lagert dafür Holz auf seinem Grundstück. Doch laut Verwaltung handelt es sich dabei um ein nicht genehmigtes Bauwerk, das entfernt werden soll. Das will der Hotelbesitzer nicht akzeptieren und wehrt sich.



Nach dem Einkaufen ist plötzlich der geliebte Hund weg, der vor dem Supermarkt angebunden war. Um ihn wiederzubekommen, startet eine aufwändige Suchaktion. Auch aus Zoos und Tierparks verschwinden Tiere. Ob organisierte Banden dahinterstecken?