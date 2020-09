Was macht mein Nachbar und wieso wackelt das Haus?

In Lüneburg sacken Häuser einfach ab. Einige mussten schon abgerissen werden. Der jahrzehntelange Salzabbau ist schuld daran. Doch nun kommt an einigen Stellen ein neues Problem hinzu: Der Boden ist weich und breiig. Alarmierendes passiert auch in Dinslaken: Hier bekommt ein Haus plötzlich tiefe Risse. Eine Baustelle nebenan könnte die Ursache dafür sein.