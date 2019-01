Was steckt hinter unbekanntem Flugobjekt?

Bremen im Januar 2014: Ein Towerlotse sichtet über dem Flughafen ein unbekanntes Flugobjekt und verhängt ein sofortiges Landeverbot für ankommende Flugzeuge. Bei der Bremer Polizei steht das Telefon nicht mehr still, denn auch Augenzeugen in der Stadt entdecken ein blinkendes Fluggerät am dämmernden Himmel. Binnen Minuten verbreitet sich die UFO-Meldung in allen Medien des Landes. Einen Abend lang hält ganz Bremen die Luft an - bis das UFO auf wundersame Weise wieder verschwindet. Mit Unterstützung der Untersuchungsbehörden geht "Terra Xpress" den Spuren nach und versucht in einem aufwändigen Experiment die Art des Flugobjekts zu ermitteln.