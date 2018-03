Was tun, wenn du dein Haus abreißen sollst?

Christa Liedtke bekommt nach über 60 Jahren von den Behörden aus heiterem Himmel die Abrissverfügung. So etwas passiert sonst nur dem, der es mit der Baugenehmigung nicht ganz ernst nimmt. Es sei denn, er hat noch rechtzeitig eine zündende Idee. So wie ein Schreinermeister, der den kompletten Rohbau seiner Scheune in einer gewagten Aktion mit einem Schwerlastkran an eine andere Stelle hieven will, um doch noch eine Baugenehmigung zu bekommen. Was daraus und aus anderen Kämpfen zwischen vermeintlichen oder echten Schwarzbauern und Behörden wird, zeigt "Terra Xpress".