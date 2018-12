Wem Gänse und Kornkreise stinken

Am Starnberger See sind einst die ersten Kornkreise aufgetaucht, und es erscheinen bis heute immer wieder neue. "Terra Xpress" zeigt, was das für die Bauern dort bedeutet.



Aus einer Kapelle in der Pfalz wurden vor über 20 Jahren Heiligenfiguren gestohlen. Kürzlich tauchten sie wieder auf. "Terra Xpress" berichtet, was die Ermittler über den aufsehenerregenden Diebstahl und die Entdeckung der Heiligenfiguren herausgefunden haben.