Wenn dich der Amtsschimmel besucht

Ein norddeutscher Bauer hat ein Problem: Nandus, aus Südamerika stammende Laufvögel, sind aus einem Gehege ausgebrochen und lassen sich den Raps auf seinem Feld schmecken. Sein Ernteausfall liegt schon bei etwa 30.000 Euro. Gerne würde er die Laufvögel loswerden, aber von Amts wegen ist das nicht so einfach, denn die seltsamen Vögel sind in keiner Verwaltungsvorschrift so richtig vorgesehen. "Terra Xpress" zeigt, wie der Bauer dennoch versucht, den Nandus beizukommen - ein offenbar aussichtsloses Unterfangen.