Wer klaut Tauben und woher kommen so viele Katzen?

Immer mehr Katzen versammeln sich um ein bestimmtes Haus in einer Straße. In der Nachbarschaft gibt es großen Ärger, vor allem um die Hinterlassenschaften der Vierbeiner. Und das Problem wird immer größer, denn Katzenmütter bekommen mindestens zweimal im Jahr Nachwuchs. Hochgerechnet würde das über 30.000 Katzen in fünf Jahren bedeuten, wenn alle überleben.



Plötzlich erlassen die Behörden strenge Auflagen für einen kleinen Zoo, der von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen wird. Der Zoo steht kurz vor dem Aus. Für zwei Ponys mit speziellen Krankheiten könnte das den Weg zum Schlachter bedeuten. "Terra Xpress" zeigt, wie für den Zoo in letzter Minute die Rettung kommt.