Zoff ums Eigenheim und die Häuserretter

Wie wollen wir im 21. Jahrhundert leben? Im Wendland wird an einem Traum gebaut - ein ganz neues Dorf. Und alle packen mit an: alte und junge Menschen, Einheimische und Geflüchtete. Solidarisch und ökologisch miteinander - die ersten Häuser stehen bereits.



Eigentum verpflichtet, so steht es im Grundgesetz. Doch nicht jeder Eigentümer hält sich daran. In Thüringen verfällt ein einst prächtiges Schloss. Doch damit wollen sich die Anwohner nicht abfinden und setzen eine Enteignung durch. Für Immobilienspekulanten könnten schlechte Zeiten anbrechen.