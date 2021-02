Blitzeinbrüche mit Rammbock

Diese Männer sind in zwei Juweliergeschäfte eingebrochen. Wer kennt sie?

Quelle: Kripo Hagen

Die erste Tat ereignet sich am 30. Juli 2020 in der Innenstadt von Hanau. Gegen 2:50 Uhr hebeln zwei Männer den Metallrolladen vor der Eingangstür auf, ein dritter zerschmettert die Tür mit einer selbstgebauten Ramme. Während einer der Männer Wache schiebt, dringen die zwei anderen in den Laden ein und raffen Schmuck im Wert von rund 120.000 Euro zusammen. Die Beute transportieren sie in einem mitgebrachten Wäschekorb und einer Transportbox zum Fluchtfahrzeug, in dem der vierte Komplize wartet. Nach nur sieben Minuten sind die Täter verschwunden. Ein Brecheisen und ein Schraubendreher bleiben am Tatort zurück.