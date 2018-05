Berufskraftfahrer/-in

Während der Ausbildung durchlaufen unsere Auszubildenden nicht nur alle Bereiche die zur Berufskraftfahrerausbildung benötigt werden, sondern auch die produktionstechnischen Bereiche, die an der Erstellung von Fernsehübertragungen beteiligt sind. Die Ausbildung beginnt mit umfangreichen, zunächst theoretischen Grundlagenschulungen im fahrzeugtechnischen Bereich, die zum Teil bei einem Verbundpartner des ZDF durchgeführt werden. Im weiteren Verlauf der Ausbildung führen wir zunehmend produktionstechnische Workshops durch, die es den Auszubildenden erlauben sich kontinuierlich in das produktionstechnische Umfeld eines großen Fernsehsenders einzuarbeiten und anschließend eine aktive Mitarbeit in den technischen Bereichen ermöglicht. Nach erfolgreichem Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/E werden kontinuierlich Fahrzeuge zu und von den Produktionsorten gefahren. Dabei werden alle Ausbildungsinhalte zum Berufskraftfahrer geschult. Einige Ausbildungsinhalte im Bereich Fahrzeugtechnik sowie speditionelle Inhalte werden teilweise in Kooperation bei unseren Verbundpartnern im Rhein-Main-Gebiet durchgeführt.