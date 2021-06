Bachelor of Arts (DH) Medien- und Kommunikationswirtschaft

Quelle: Getty Images

Unser duales Studium macht Sie fit für das erfolgsorientierte wirtschaftliche Controlling zur Planung und Steuerung unseres Programms . Außerdem erlernen Sie die Kalkulation und Bewertung von TV-Produktionen sowie die Verhandlung mit TV-Produzent*innen. Mit Ihren kaufmännischen Kenntnissen und Ihren Kompetenzen in der betriebswirtschaftlichen Planung tragen Sie entscheidend zum programmlichen Erfolg des ZDF bei. Bis es so weit ist, studieren und lernen Sie an zwei attraktiven Standorten und durchlaufen beim ZDF in Ihren Praxisphasen mehrere Abteilungen. Dazu gehören neben der Programmwirtschaft und der Produktionsplanung auch das Produktionsmanagement mit der Herstellung von Sendungen, das Kennenlernen der redaktionellen Arbeit sowie Einblicke in weitere finanzrelevante Bereiche des ZDF.