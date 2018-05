Das Unternehmen - millenniumsziele.zdf.de

Haben die Millenniumsziele der UN wirklich etwas verändert? Hat sich die Lage der Menschen in den betroffenen Ländern verbessert? Diesen Fragen ging die planet e-Fernsehdokumentation "Das Armutszeugnis" auf den Grund. Bereits im Jahr 2009 reiste ein Fernsehteam nach Äthiopien, Ecuador und Kambodscha, umdort zu erfahren, welche Auswirkungen diese Ziele auf die Menschen in den betroffenen Regionen haben. Was wird gegen Armut und Hunger in Äthiopien unternommen, wie sieht es in Ecuador mit der Schulbildung aus, und haben die Menschen in Kambodscha genug sauberes Trinkwasser?