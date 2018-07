Transparenz und Vergleichbarkeit

Das ZDF ist sich der zunehmenden Bedeutung einer systematischen Berichterstattung über unternehmerisches Handeln im Kontext der Themenkreise »Nachhaltigkeit« und »Corporate Social Responsibility (CSR)« bewusst. Es zeichnet sich ab, dass den auf europäischer Ebene formulierten Pflichten für größere Unternehmen, stärker über nichtfinanzielle Aspekte zu berichten, auch in Deutschland nach einer gesetzlichen Fundierung im Jahr 2017 nur nachzukommen sein wird, wenn eine nachvollziehbare Orientierung an etablierten Normen oder Standards erfolgt. Neben dem "UN Global Compact" oder der "Global Reporting Initiative (GRI)" hat sich in Deutschland der "Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) des Rats für Nachhaltige Entwicklung" als zweckmäßiges System erwiesen, wenn es darum geht, über Unternehmen mit ihren Nachhaltigkeitszielen, entsprechenden Strategien und Prozessen im Rahmen ökologischer, gesellschaftlicher und sozialer Dimensionen zu informieren. In diesem Sinne dient dieser dritte Teil des Berichts über das gesellschaftliche Engagement und die unternehmerische Verantwortung des ZDF, nämlich der Teil, der sich nach »Gesellschaft« und »Branche« stärker mit dem »Unternehmen« an sich beschäftigt dazu, den strukturellen Rahmen des DNK mit seinen 20 Kriterien als roten Faden einer ersten systematischen Präsentation dessen zu nutzen, was von seinen Partnern und Anspruchsgruppen unter dem Aspekt der Wesentlichkeit als berichtenswert erachtet werden kann.