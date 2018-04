Umwelt und Gesellschaft

Es ist offenkundig, dass das publizistisch in Deutschland erfolgreich agierende ZDF nicht nur nach der Zahl seiner Mitarbeiter oder mit Blick auf seine ökonomischen Ressourcen beurteilt werden sollte. So wie das Medienunternehmen ZDF seine öffentlich-rechtliche Funktion erfüllt und in Deutschland die kommunikative, kulturelle und gesellschaftliche Infrastruktur befördert, trägt es damit auch seinen Standort in die Welt. Und schafft umgekehrt zahlreiche ökonomische, kulturelle und kreative Impulse für seinen Hauptsitz in Mainz sowie die Studios in den Ländern und im Ausland.