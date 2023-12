Sport gehört zum Auftrag

#Fernsehrat: Das aktuelle sportstudio hat sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Welchen Stellenwert hat das Format aus Ihrer Sicht im ZDF-Programm?



Lilie: Das aktuelle sportstudio ist eine Sendung, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Das ist eine Institution und eine Marke in der Sportberichterstattung und insofern integraler Bestandteil des Programms. Ich würde mir manchmal wünschen, dass im Sportstudio nicht nur über die absoluten Spitzensportgeschichten berichtet wird, sondern dass es auch attraktive Berichterstattung aus speziellen und weniger bekannten Bereichen des Breitensports gibt. Sport ist ja eine der größten Vielfaltsveranstaltungen in Deutschland, in denen Menschen aller Nationen und Überzeugungen zu finden sind und abgebildet werden. Und darum hat Sport eine nicht zu unterschätzende integrative Funktion. Ob das in einem Verein im Ruhrgebiet oder in Leipzig ist oder bei anderen Breitensportveranstaltungen, diese Vielfalt dürfte für mich noch mehr vorkommen. Gerade in unserer vielfältigen Gegenwart. In den aktuellen sportstudio-Sendungen hätten auch solche Geschichten einen guten Platz.