Hospitationen ermöglichen einen Einblick in den redaktionellen Berufsalltag. Das ZDF stellt das ganze Jahr über - nicht nur während der Semesterferien - eine Vielzahl von Hospitationsplätzen in der Zentrale in Mainz, den Landesstudios, einigen Auslandsstudios sowie bei den Digital- (ZDFneo, ZDFinfo, ZDFkultur) und Partnerkanälen (3sat, arte, phoenix) zur Verfügung.



Die Hospitantinnen und Hospitanten erhalten hierbei Gelegenheit zu einem Einblick in die besonderen Arbeitsanforderungen einer bestimmten Redaktion, können in dieser Zeit aber nur in begrenztem Umfang mit der Möglichkeit zur praktischen Mitarbeit rechnen.