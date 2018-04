Informationselektroniker/-in Geräte- und Systemtechnik

Bewerbungsschluss ist der 31. März 2019.

Das ZDF legt den Schwerpunkt auf die duale Erstausbildung.



Die Bewerberauswahl erfolgt mehrstufig, d. h. nach einer ersten Sichtung erhalten Sie eine Einladung zur Teilnahme an unserem Onlinetest. Bei erfolgreicher Teilnahme folgt ein Gruppenauswahlverfahren in unserem Sendezentrum in Mainz. Leider ist es uns nicht möglich, die Reisekosten zu erstatten.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, den letzten beiden Zeugnissen und sonstigen Bescheinigungen über unser Online-Bewerbungsportal.