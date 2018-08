Ihr Schulabschluss liegt in greifbarer Nähe – oder noch nicht lange zurück? Ihre Studienordnung schreibt Praktika vor? Unsere Praktika eignen sich bestens für interessierte und engagierte Menschen, die unverbindlich – aber keinesfalls oberflächlich – in alle redaktionellen und nicht-redaktionellen Bereiche der Medienbranche (z. B. Produktion, Logistik, Verwaltung, IT) hineinschnuppern wollen.