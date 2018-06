Während der Ausbildung durchlaufen unsere Auszubildenden alle produktionstechnischen Bereiche die an der Erstellung von Fernseh- und Hörfunk-Produktionen beteiligt sind.

Die Ausbildung beginnt mit umfangreichen, zunächst theoretischen Grundlagenschulungen im technischen Bereich.



Im weiteren Verlauf führen wir zunehmend produktionstechnische Workshops durch, die es den Auszubildenden erlauben sich kontinuierlich in das produktionstechnische Umfeld einzuarbeiten und eine aktive Mitarbeit in den technischen Bereichen ermöglicht.



Die Ausbildungsinhalte zum Bereich Hörfunk werden in Kooperation durchgeführt. Dieser Ausbildungsverlauf versetzt Sie in die Lage ihren Abschlussfilm zum Ende der Ausbildung eigenverantwortlich zu realisieren.