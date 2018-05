ZDF-Fernsehrat wählt Marlehn Thieme zur neuen Vorsitzenden

Marlehn Thieme ist neue Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates. Die 59-jährige Juristin aus Bad Soden/Taunus wurde vom Fernsehrat der XV. Amtsperiode in Mainz in geheimer Wahl mit großer Mehrheit in das Amt berufen. Sie erhielt 36 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen.