"ML mona lisa" ehrt Auma Obama

Die Stiftungsgründerin und ihr Team holen Heranwachsende aus den Slums von Nairobi und geben ihnen mit Bildung, Sport und Freizeitgestaltung Hilfestellung, Perspektiven für ihr Leben zu schaffen. "Ich fühle mich sehr geehrt, jetzt zu einer Familie von starken Frauen zu gehören, die verstehen, dass Kinder und Jugendliche wirklich unsere Zukunft sind. Sie zeigen in ihrer Arbeit, dass es notwendig ist, sie zu unterstützen und zu fördern. Nur so kann unsere Welt ein besserer Ort für alle werden", so Auma Obama über ihren Preis.