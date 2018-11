Die Berichterstattung des ZDF über sein gesellschaftliche Engagement und seine unternehmerische Verantwortung orientiert sich in Struktur und Inhalt an etablierten Dimensionen von Corporate Social Responsibility (CSR). Die integrative Interpretation ökonomischer, ökologischer sowie sozialer und gesellschaftlicher Ziele bildet die Grundlage für ein an den Aspekten, Freiwilligkeit, Stakeholderdialog und Wesentlichkeit ausgerichtetes Reporting. Gerade für ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist dabei Transparenz eine wichtige Leitlinie zum Erhalt von Glaubwürdigkeit und Vertrauen.