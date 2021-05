Harald Lesch und das Redaktionsteam wurden für den YouTube-Kanal Terra X Lesch & Co vom Deutschen Institut für Erfindungswesen e.V. in München mit der Rudolf-Diesel-Medaille 2021 in der Kategorie "Beste Medienkommunikation” ausgezeichnet.



Der YouTube-Kanal, der in der Redaktion Naturwissenschaft und Technik entsteht, startete 2016 und verzeichnet inzwischen mehr als 820.000 Abonnenten. Harald Lesch hatte bisher als „Co“ u.a. die Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim wie die Biologin Jasmina Neudecker zur Seite. Zuletzt stieß die Physiker Suzanna Randall zur „Co-Riege“. Mit dem Preis wird die Leistung gewürdigt, wissenschaftliche Inhalte – auch fachliche Hintergründe zu aktuellen Themen - allgemein verständlich zu präsentieren.



Die Rudolf-Diesel-Medaille wird seit 1953 verliehen gilt als der älteste Innovationspreis Deutschlands. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: erfolgreichste Innovationsleistung, beste Innovationsförderung und beste Medienkommunikation.