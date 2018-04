Preise und Auszeichnungen

Die Autorinnen Christina Schiewe und Petra Brix erzählen in "Be My Baby" die Geschichte einer selbstbewussten jungen Frau mit Down-Syndrom, die von Liebe und einer eigenen Familie träumt. Als ihr Wunsch Realität und sie schwanger wird, stellt sie damit die gesellschaftlichen und moralischen Konventionen auf den Kopf. "Christina Schiewe und Petra Brix schaffen es in ihrem Drehbuch 'Be My Baby' ein Tabuthema zu behandeln, ohne despektierlich, mitleidsheischend, sozialromantisch oder verkrampft komisch zu sein", so die Begründung der Jury. "Be My Baby" ist eine Produktion der Zum Goldenen Lamm Filmproduktion in Koproduktion mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel mit Unterstützung der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg. Hauptdarstellerin Carina Kühne, die das Down-Syndrom hat und sich gesellschaftlich für Akzeptanz und Inklusion engagagiert, ist in dem Debütfilm von Regisseurin Christina Schiewe in ihrer ersten Rolle zu sehen. Die Redaktion im ZDF hat Christian Cloos.