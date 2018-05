Preise und Auszeichnungen

Der Film „Love is all you need“ von Susanne Bier ist am 7. Dezember mit dem Europäischen Filmpreis in der Kategorie „Beste Komödie“ ausgezeichnet worden. Der Film war bereits im Dezember 2012 erfolgreich in Deutschland im Kino gestartet. Der Film ist eine Koproduktion von ZDF/ARTE und ARTE France Cinéma. Die Redaktion im ZDF lag bei Meinolf Zurhorst. Die Sendetermine im ZDF und auf ARTE stehen noch nicht fest. In „Love is all you need“ muss die gerade von einer Krebsbehandlung genesene Ida (Trine Dyrnholm) erfahren, dass die Hochzeit ihrer Tochter in Italien wohl nicht das erhoffte unbeschwerte Fest wird. Zum einen ist da Idas Ehemann, der keine Skrupel hat und seine ebenso junge wie unbedarfte Freundin zur Feier mitbringt. Dann zeichnet sich immer mehr ab, dass die Tochter Astrid und der Schwiegersohn Patrick vielleicht doch nicht das ideale Paar sind. Und schließlich fühlen sich gleich mehrere der anwesenden Frauen, Ida eingeschlossen, zum gutaussehenden Schwiegervater Philip (Pierce Brosnan) hingezogen.