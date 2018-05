Ruprecht Polenz scheidet aus dem ZDF-Fernsehrat aus

Der Jurist und Politiker hat sich in seiner Funktion als Vorsitzender des ZDF-Fernsehrats immer als Anwalt der Zuschauer verstanden. Auf seine Initiative hin wurde das Beschwerdemanagement des Fernsehrates ausgebaut und ein einfaches und klares Verfahren etabliert. In seiner Amtszeit wurde außerdem die Gremienkontrolle gestärkt, zum Beispiel durch die Etablierung eines Genehmigungs-verfahrens für neue oder veränderte Telemedienangebote. Ihm war stets wichtig, sich eigene Eindrücke von der Arbeit der Redaktionen im ZDF zu verschaffen. Polenz hat sich in den letzten Jahren nicht nur den Journalisten nach jeder Sitzung in der Pressekonferenz, die auch im Netz übertragen wurde, sondern auch in einem Online-Chat den Fragen von ZDF-Zuschauern gestellt. Die Sitzungen selbst sind seit Anfang 2015 öffentlich.