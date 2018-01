Das ZDF bietet auch Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, im Rahmen von Betriebspraktika zur beruflichen Orientierung, Einblicke in den Alltag der verschiedensten Berufsbilder in einer Fernsehanstalt zu bekommen. Die Dauer liegt hier in der Regel bei ca. 2 Wochen. In begrenztem Umfang sind auch freiwillige Praktika in den Schulferien möglich. Das gilt auch für die Inlandstudios.