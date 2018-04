Workshop 05

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, wenn das stimmte, würden alle Neujahrsvorsätze Wirklichkeit. In Wahrheit erreichen wir unsere Ziele nur, wenn sie zu unseren unbewussten Wünschen passen. Wie Sie Unbewusstes und Verstand zugunsten einer erfolgreichen Zielerreichung verbinden, vermittelt ZRM.

Im Workshop wird das Arbeiten mit dem Zürcher Ressourcenmodell, einem höchst effizienten Selbstmanagement-Training vorgestellt, das Sie darin unterstützt, von Ihrem persönlichen Wunsch aus tatsächlich Ihr Ziel zu erreichen, ohne Aufschieberitis oder inneren Schweinehund. Auf der Basis neuester Erkenntnisse der Neurobiologie lernen Sie, Ihr Unbewusstes als Kraftquelle anzuzapfen und praktisch als Außenborder für das Erreichen Ihres Ziels zu nutzen. Der gesamte Grundkurs umfasst 15 Stunden, weshalb wir in dieser Demonstration gemeinsam bis zur Entwicklung Ihres Themas arbeiten. In der abschließenden Zusammenfassung erhalten Sie einen guten Überblick über die Elemente eines Gesamt-Grundkurses und welche weiteren Schritte folgen.