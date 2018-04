Workshop 22

Beim Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf denkt man automatisch an Kindererziehung, Haushalt und Arbeit. Nur wenige denken daran, dass auch gleichzeitig die Pflege von Angehörigen hinzukommen kann.

Auch wenn Männer inzwischen mehr mit in die Familienarbeit eingebunden sind und Aufgaben übernehmen, so wird doch weiterhin ein Großteil der Kindererziehung und des Haushalts von den Frauen erledigt (geht man vom klassischen Familienmodell aus).

Dies an sich ist schon eine enorme Belastung. Kommt dann noch ein Pflegefall in der Familie hinzu, gehen viele an ihre absoluten Grenzen der Belastbarkeit. Allen gerecht zu werden, wird zu einer Gratwanderung, die auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Eigene Ansprüche werden dabei zu Hindernissen, die irgendwann nicht mehr zu überwinden sind.

Abgrenzung, Hilfe holen und Hilfe annehmen sind die Auswege. Es ist möglich, solche Situationen gesund durchzustehen und die „neue“ familiäre Situation sogar als Bereicherung zu empfinden. Angehörige pflegen muss nicht zu einem Schreckgespenst aus Überforderung, Vernachlässigung und Leid werden.