Mit der Lizenz „CC BY-SA 4.0“ dürfen alle so gekennzeichneten-Clips bzw. Fotos verwendet, geändert und verbreitet werden. Bedingung ist dabei, dass Herkunft und Urheber der Clips genannt, Änderungen angegeben werden und das ursprüngliche Werk durch die Bearbeitung nicht entstellt wird. Das mit dem Clip erstellte neue Werk muss außerdem unter derselben Lizenzform veröffentlicht werden.



Zur Einhaltung der Lizenzbestimmungen und zur Wahrung der Urheberpersönlichkeitsrechte heißt das im Einzelnen:



1. Die Urheber der genutzten Werke müssen genannt werden; sie stehen unter jedem Clip.

2. Wenn Veränderungen vorgenommen werden, müssen diese angegeben werden. Zur Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts darf das Werk vom Inhalt und der Form her nicht entstellt oder gar in seiner Aussage umgekehrt werden.

3. Es ist zu vermeiden, dass durch die Angaben der Eindruck entsteht, dass die Aussage des neuen Werks oder der Nutzer vom Urheber bzw. ZDF unterstützt wird.

4. Es muss bei der Nutzung des Clips ein Hinweis auf die Lizenzbestimmungen erfolgen (Link auf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). An der Stelle, wo der Clip verwendet wird, muss das CC-Icon „CC BY-SA 4.0“ stehen.

5. Das mit dem Clip erstellte neue Werk muss für andere unter derselben Bedingung („CC BY-SA 4.0“) frei gegeben werden.



Die unwiderrufliche Lizenz endet mit Ablauf der gesetzlichen Schutzfristen oder vorzeitig, wenn die Lizenzbestimmungen nicht eingehalten werden.



Für die Lizenzform „CC BY-SA 4.0“ („Share alike“/(SA) gelten dieselben Bedingungen wie CC BY 4.0, nur, dass das mit dem Clip erstellte neue Werk unter derselben Lizenzform veröffentlicht werden muss. Das heißt, dass das mit dem Clip erstellte neue Werk an andere unter derselben Bedingung („CC BY-SA 4.0“) weiter gegeben werden muss.



Der Nutzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Verwendung des o.g. Materials lizenzkonform erfolgt und nicht gegen anwendbares Recht verstößt.



Das ZDF schließt jegliche Gewährleistung für die vorgenannten Verwendungen aus.