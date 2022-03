Pessach ist ein wichtiges Fest im jüdischen Frühlingsmonat Nissán. Es beginnt mit einem Abendgottesdienst in der Synagoge - gefolgt vom Seder-Festmahl im Kreise der Familie. Bis zu acht Tage wird gefeiert. Pessachzeit ist Reisezeit. Die Familien kommen zusammen und besinnen sich ihrer identitätsstiftenden Traditionen und Riten und essen gemeinsam Ungesäuertes. Das Pessachfest erinnert an die Befreiung der Juden aus der Sklaverei und das Wunder des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten.



Ostern: Für Christen beginnt mit Palmsonntag die sogenannte Karwoche. Das Wort Kar bedeutet so viel wie Trauern und Klagen über das Leid Christi. An Gründonnerstag wird des letzten Abendmahls gedacht, das Jesus mit seinen Jüngern hielt. Im Gottesdienst verstummen dann für gewöhnlich Orgel und Glocken. Blumen und Kerzen werden abgeräumt. Der Karfreitag erinnert an die Kreuzigung Jesu. Die drei Tage der stillen Klage enden schließlich mit der Feier der Osternacht am späten Samstagabend. Am Ostermorgen feiern Christen die Auferstehung Jesu. Ostern ist das höchste Fest der Christen.



Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. In ihm wurde nach islamischer Überlieferung der Koran herabgesandt. Das große Fest des Fastenbrechens am Ende des Monats ist einer der höchsten islamischen Feiertage. Muslime sollen während des Ramadans von Beginn der Morgendämmerung an bis zum Sonnenuntergang nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen und auch sonst enthaltsam leben. Das allabendliche Fastenbrechen führt die Großfamilie zusammen; die Gläubigen treffen sich mehr als sonst abends in der Moschee, um dort zu beten. Da sich der Islam nach dem Mondkalender richtet, verschiebt sich der Ramadan und durchläuft so allmählich alle Jahreszeiten.