Am 20. August 1977 tritt die NASA Raumsonde Voyager 2 ihre Reise zu den Planeten unseres Sonnensystems an. Beim Vorbeiflug an Jupiter und Saturn gewinnt sie an Schubkraft und kann so zwölf Jahre nach dem Start auch den entferntesten Planeten - Neptun – erreichen. Doch Voyagers Teilchen-Detektoren liefern auch jenseits der Planeten noch Hinweise über das Sonnensystem. Sie messen den Strom aus elektrisch geladenen Teilchen, den Sonnenwind.



Unaufhörlich schleudert die Sonne rund eine Million Tonnen Partikel pro Sekunde ins All. Die Teilchen breiten sich aus, weit über das Planetensystem hinaus. Ihre Reichweite beschreibt die sogenannte Heliosphäre. Voyager soll deren Größe bestimmen. Ende 2018, mehr als 40 Jahre nach dem Start, zeigen Voyagers Signale einen radikalen Abfall der Sonnenwindteilchen. Fast 17 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt verlässt Voyager 2 damit die Heliosphäre und tritt in den interstellaren Raum ein.